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زعيم حزب الرابطة الإيطالي: الكل يطلب مني تقديم مساهمة لوقف الحرب الروسية وسأفعل ذلك

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:39 م
زعيم حزب الرابطة الإيطالي: الكل يطلب مني تقديم مساهمة لوقف الحرب الروسية وسأفعل ذلك أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني أنه سيسهم بإنهاء الحرب في أوكرانيا، دون الكشف عن نوعية هذه المساهمة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال زعيم حزب الرابطة الإيطالي : الكل يطلب مني تقديم مساهمة لوقف الحرب وسأفعل ذلك، وعاجلا أم آجلا ستنتهي الحرب وبالتفاوض لأنه في عام 2022 ليس من الممكن الانتصار في الحروب على الأرض، بل إنهاؤها على الطاولة، وكلما تم ذلك مبكرا كان أفضل.

وتابع زعيم حزب الرابطة الإيطالي : ينبغي إيجاد الحلول، موضحا أن فك الحصار عن الموانئ الأوكرانية واستئناف تصدير الحبوب عبرها يشكل خطوة إلى الأمام وعلى الدبلوماسية أن تلعب دورها الآن.

 


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