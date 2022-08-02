رفع القمامة والمخلفات من شوارع مدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على ضرورة حل جميع المشكلات الطارئة بسرعة من خلال التنسيق بين كافة الجهات والاهتمام بالقطاعات الخدمية والتنموية على مستوى كافة مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تابع رئيس قرية جلبانة أعمال إصلاح عطل بالكابل الرئيسي المُغذي للكهرباء بالقرية والذي قامت به شبكة كهرباء جلبانة و إدارة كهرباء القنطرة شرق.

وفيما يخص أعمال النظافة والتي تتم بنطاق مركز و مدينة القنطرة شرق، قامت إدارة تحسين البيئة بمركز و مدينة القنطرة شرق بالعمل على رفع القمامة والمخلفات من عدة مناطق منها شارع الجيش، التحرير، مكتب البريد، الكريمة، أسيوط، منطقة سوق الأربعاء بالمدينة القديمة.

وفي سياق آخر، قام قسم الملاريا بالوحدة المحلية بأعمال الرش الضبابي؛ لمكافحة الذباب والباعوض وذلك بمناطق شارع التحرير، الزقازيق، محمد عطوة، الجيش وشارع أسيوط.