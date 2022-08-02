رئيس جامعة المنوفية يجتمع بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أون لاين

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر أغسطس 2022 ،"أون لاين" بمشاركة أعضاء المجلس الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام شئون خدمة المجتمع، ومدير عام المشروعات البيئية.

استهل مبارك الجلسة بنعى الدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد القومى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق والتى وافتها المنية إثر حادث أليم.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور رمضان عبدالحميد الشنوانى وكيل كلية الهندسة الإلكترونية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وللدكتورة نرمين إحسان وكيل معهد الكبد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمجهوداتهما خلال فترة عملهما وماقدماه للقطاع والمجتمع.

وعرض الباجورى أنشطة القطاع خلال الشهر الماضى منها قافلة طبية كبرى إلى قرية مجريا بأشمون تحت رعاية رئيس الجامعة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن مبادرة حياة كريمة، ومشاركة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتم الكشف على أكثر من 2500 حالة.



تم إصدار العدد الثالث والعشرين من نشرة التنمية والمجتمع، والمشاركة فى تفعيل مجلة البحوث البيئية والطاقة المتجددة للتعريف بالمجلة لجذب الباحثين لنشر أبحاثهم بها، حيث حصلت المجلة على درجة 7 فى التصنيف الأخير للعام الثانى على التوالى.



واستعرض رئيس الجامعة جدول الأعمال والإحاطة بالتقرير والتوصيات الخاصة بندوة 'جدرى القرود والأثار النفسية"، بكلية التمريض، وندوة "صحة وسلامة اللحوم وتداولها خلال عيد الأضحى وسبل الوقاية من مرض الحمى القلاعية"، بكلية الزراعة.



وتم خلال الجلسة عرض إنجازات الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن شهر يونيو، وإنجازات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يوليو 2022.



والإحاطة بتقرير قافلة كلية الاقتصاد المنزلى إلى قرية جزى مركز منوف، والقافلة الزراعية إلى الإدارة الزراعية تلا.