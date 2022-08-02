دراسة: النوم أقل من 9 ساعات يوميا قد يسبب للأطفال مشاكل في الذاكرة والتحصيل

كتبت إيناس البنا

أشارت دراسة جديدة، أن حصول الأطفال على أقل من 9 ساعات من النوم يوميا قد يؤدي إلى الضعف الادراكي ومشاكل عقلية في مناطق الدماغ الرمادية

حسب دراسة نشرت في مجلة لانسيت لصحة الأطفال والمراهقين " Lancet Child & Adolescent Health"، فأن الأطفال في سن المدرسة الابتدائية الذين يحصلون على أقل من 9 ساعات من النوم كل ليلة لديهم اختلافات كبيرة في مناطق معينة من الدماغ مسؤولة عن الذاكرة والذكاء والرفاهية مقارنة بأولئك الذين يحصلون على 9 إلى 12 ساعة من النوم كل ليلة.

وفقًا لـ دراسة جديدة بقيادة باحثين من كلية الطب بجامعة ميريلاند (UMSOM) ارتبطت هذه الاختلافات بمشاكل صحية عقلية أكبر، مثل الاكتئاب والقلق والسلوكيات الاندفاعية، لدى أولئك الذين يفتقرون إلى النوم. كما تم ربط النوم غير الكافي بالصعوبات المعرفية المتعلقة بالذاكرة وحل المشكلات واتخاذ القرار.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا بالنوم من 9 إلى 12 ساعة كل ليلة بشكل منتظم لتعزيز الصحة المثلى.

حتى الآن، لم تفحص أي دراسات التأثير طويل الأمد للنوم غير الكافي على التطور المعرفي العصبي للمراهقين قبل سن المراهقة.

لإجراء الدراسة، فحص الباحثون البيانات التي تم جمعها من أكثر من 8300 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات والذين تم تسجيلهم في دراسة التطور المعرفي لدماغ المراهقين (ABCD) قاموا بفحص صور التصوير بالرنين المغناطيسي والسجلات الطبية والاستطلاعات التي أكملها المشاركون وأولياء أمورهم في وقت التسجيل وفي زيارة متابعة لمدة عامين في سن 11 إلى 12 عامًا.

هذه واحدة من النتائج الأولى لإثبات التأثير طويل المدى المحتمل لقلة النوم على النمو الإدراكي العصبي لدى الأطفال، كما يوفر دعمًا كبيرًا لتوصيات النوم الحالية عند الأطفال، وفقًا للدكتور وانج وزملائه.