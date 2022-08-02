خليه في مطبخك.. الجرجير أفضل غذاء لكليتك

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يكون اختيار الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي اليومي إجراءً وقائيًا لحماية الكلى السليمة ويمكن أن يساعدك أيضًا في إدارة الأعراض الحالية لأمراض الكلى، تعمل الكلى بجد لإزالة الفضلات والسموم من الجسم والحفاظ على توازن سوائل الجسم، مثل مستويات الدم ،هذا هو بالضبط السبب في أن العناية الجيدة بصحة كليتيك أمر ضروري لحياة طويلة وصحية .

لمساعدتك بشكل أفضل في الحفاظ على صحة الكلى ومنع أي تدهور إضافي للكلى ، يمكنك محاولة دمج الأطعمة الكاملة وتناول كميات أقل من اللحوم المصنعة على وجه التحديد ، وجدت الدراسات أن الخضر الورقية الداكنة الغنية بالمعادن ومضادات الأكسدة يمكن أن تمنح هذه الأعضاء القوية ما تحتاجه بالضبط، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

يجب أن تساعد الخضروات الورقية في نظامك الغذائي على الحفاظ على توازن صحي للماء والأملاح والمعادن مثل الصوديوم والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم في دمك، لأنها كلها ضرورية لإطالة وظيفة الكلى على مدى فترة من حياتك.

الجرجير

الجرجير ، على سبيل المثال ، يحتوي على كمية صحية من العناصر الغذائية المتعددة مثل المغنيسيوم وفيتامين ك والكالسيوم، ولكن ما يميز هذا الأخضر المورق عن غيره هو أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الفوسفور - وهو معدن موجود بشكل طبيعي في الأطعمة التي يمكن أن تتراكم في مجرى الدم إذا لم يتم ترشيح الكلى بشكل صحيح، توصلت مجموعة كبيرة من الأبحاث إلى أن تناول كميات كبيرة من الفوسفور بشكل متكرر قد يزيد أيضًا من خطر تعرض الكلى لضرر طويل الأمد .

سبب آخر لتناول المزيد من الجرجير قد يكون الخطوة الأولى في منع تدهور الكلى ، يرجع إلى حقيقة أن الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن تحتوي على النترات ، والتي ثبت أنها تساعد في خفض ضغط الدم، يوضح المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى الأمريكي ، أن ارتفاع ضغط الدم المستمر يمكن أن يضع ضغطًا كبيرًا على الكلى وبالتالي يتداخل مع قدرتها على العمل بشكل صحيح .

عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الأصحاء بشكل عام ، لا يوجد طعام سام للكلى ، حيث أن الكلى مبنية لتصفية السموم ، فإن الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من أمراض الكلى هم الذين يحتاجون إلى مراقبة أطعمة معينة ،نظرًا لأن الكلى لديهم ضعف في القدرات.