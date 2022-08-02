خبير بمنظمة "الفاو": بمجرد تصدير أوكرانيا للقمح ستنخفض أسعاره عالميا

قال نادر نور الدين الخبير الاستراتيجى بالجمعية العمومية لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، إن مبيعات القمح العالمية ستشهد ازهارا بعد تحرك أول سفينة حبوب أوكرانية، وهى خطوة ممتازة لتوفير الحبوب والقمح ونجد أنه مجرد توقيع اتفاق بين أوكرانيا وروسيا لتصدير القمح الأوكرانى شهدنا انخفاض فى أسعار القمح.

وأضاف الخبير بمنظمة "الفاو"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على قناة سى بى سى، أنه بمجرد توفير القمح الأوكرانى ستنخفض الأسعار، حيث متوقع أن تصدر أوكرانيا 20 مليون طن قمح محتجز لديها وهذا سيحدث توازن فى الأسعار خاصة وأن القمح الروسى والأوكرانى أرخص كثيرا ومقبولا لدى الدول.

وتابع الخبير بمنظمة "الفاو"، نتوقع انخفاض فى أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف التى تتكون من ذرة صفراء تمثل 70 % و30% فول صويا من الأعلاف وبمجرد توفيرهم سيحدث توازن فى الأسعار مشيرا أنه خلال شهرين نتوقع حدوث انفراجه فى أزمة رغيف الخبز، ونتوقع انخفاض متتالى فى أسعار أغلب السلع الاستراتيجية الذى تصدره روسيا وأوكرانيا.

وأكد الخبير بمنظمة "الفاو"، 60% من عباد الشمس تصدر من أوكرانيا واستمرار خروج السفن سيؤدى إلى انخفاض أسعار الزيوت.