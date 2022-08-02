جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

كتب: أحمد جمعة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 16 فلسطينيا من الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مواطنين اثنين من مخيم الفارعة جنوب طوباس، كما اعتقل 4 شبان من بلدة جناتا جنوب بيت لحم.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية الرسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتلقت 3 مواطنين من مدينة نابلس، كما اعتقلت 3 آخرين من محافظة رام الله والبيرة وشابا من مدينة طولكرم.

وفي بلدة قباطية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 3 شبان أثناء وجودهم فى منطقة أمريحة ببلدة يعبد جنوب غرب جنين.