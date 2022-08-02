جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع شاب فى المرج

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعى، حول واقعة العثور على جثة شخص متوفى بأحد شوارع دائرة قسم شرطة المرج، أنه لا توجد بالجثة أي إصابات أو علامات تدل على وجود آثار تشير لوجود شبهة جنائية حول سبب الوفاة، حيث تبين أن الوفاة نتيجة تعاطى المتوفى لجرعة مواد مخدرة زائدة "هيروين" عن طريق الحقن، وأنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم المرج بلاغا من الأهالي في المنطقة يفيد بعثورهم على جثة شخص في العقد الرابع من العمر ملقاه بأحد الشوارع مفارق الحياة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص ملقاة في الشارع، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية، تم اخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل جثة المتوفى إلى المشرحة، لإجراء الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقي، كما أمرت النيابة العامة سرعة ارسال تحريات المباحث حول الواقعة.

على الفور قام رجال مباحث بسماع أقوال شهود العيان حول الواقعة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، للوصول إلى هوية من كان برفقة المتوفى قبل وفاته لسؤالهم عن تفاصيل الواقعة.

وبالفحص والتحريات، تبين أن سبب الوفاة جاء نتيجة جرعة مخدرات زائدة "مخدر الهيروين" عن طريق الحقن، وأن المتوفى سقط في الشارع بمفرده لعدم قدرته على تحمل الوصول إلى المستشفى لتلقى لإسعافه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، التي تبين أن سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة، وانه لا توجد شبه جنائية حول الواقعة .