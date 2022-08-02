جامعة الإسكندرية تشارك فى القافلة الطبية للقرى الأكثر احتياجا..الخميس

الإسكندرية أسماء على بدر

تشارك جامعة الإسكندرية فى قافلة القرى الاكثر احتياجا بمحافظة البحيرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وإشراف اللواء هشام آمنه"محافظ البحيرة"، والدكتور عبدالعزيز قنصوة "رئيس جامعة الإسكندرية "، وذلكو بعد غداً الخميس .



وقال بيان الجامعة ان القافلة تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الإسكندرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، لعلاج المرضي غير القادرين علي نفقة الدولة فى قرية العكريشة بمركز ومدينة كفر الدوار في تخصصات ( العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية -- الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية )، هذا وسيتم خلال فترة عمل القافلة توزيع جميع الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية تحت اشراف الاساتذة المختصين بجامعة الإسكندرية.









