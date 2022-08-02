تموين الإسكندرية: ضبط 97 بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات طبقًا لتوجيهات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومتابعة حركة الدقيق البلدى المدعم حفاظا على مقدرات الدولة.

وقامت إدارة الرقابة التموينية اليوم بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف على إدارة الرقابة بالمديرية بتوجيه حملات فجرية على المخابز البلدية وأسفرت عن ضبط 97 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية قام بتجميعها بغرض الضرب الوهمى بغرض التربح غير المشروع من أموال الدعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

من جهة أخرى قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية بشن عدة حملات أسفرت عن ضبط مصنع ملابس طبية بحيازته عدد 50 رول أقمشة الرول الواحد 160 م مجهول المصدر ولعدم وجود بيانات

وتحرير محضرين لمحلات كماليات سيارات وزيوت وذلك لحيازتها فاميه زجاج بدون بيانات ومجهول المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.