تجهيز أول مركز تخاطب وتنمية مهارات وتعديل سلوك بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تستعد مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء لتجهيز أول مركز تخاطب و تنمية مهارات و تعديل سلوك.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه استقبل اليوم كليب راشد مدير عام مديرية الشباب و الرياضة والدكتورة ماجدولين مديرة مكتب مشروع قادرون باختلاف الدكتور عمر سيد المستشار الفني للمشروع بالوزارة لتجهيز أول مركز تخاطب و تنمية مهارات و تعديل سلوك في محافظة شمال سيناء وبمركز شباب مدينة العريش ليقام فيه أول مركز للتخاطب و تنمية المهارات وتعديل سلوك.

قالت الدكتورة ماجدولين الشعراوى مدير مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة، ان المركز سيستقبل الحالات بالمجان، وهو مجهز بأحدث الأدوات و الأجهزة الالكترونية المساعدة لإجراء جلسات التخاطب، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسي، بالإضافة إلى التقييم النفسي وتنمية التخاطب وأطفال التوحد وتأخر الكلام وكبار السن الذين تم حدوث لهم تأخر في النطق من حوادث أو تقدم في السن أو الجلطات الدماغية، وكما يتم فيها التخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية ،وكذلك معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصي بعد أن كانت عامان أو يزيد .

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن كافة التجهيزات على نفقة الجهة المانحة، وتدريب الشباب والمدربين علميا وعمل دورات متخصصه بشكل دوري، لرفع كفائتهم لكي يصبحوا مؤهلين علي التعامل مع هذه الفئة ويعتبر الأول من نوعه بالمحافظة.

وأكد ناصر العزازي مدير مركز شباب مدينة العريش أنه تم تخصيص القاعات المطلوبة ، حسب المساحات التي اقرتها وزارة الشباب والرياضة، وجاري العمل بها على قدك وساق حتى يتم الافتتاح الفعلي للمركز في أقرب وقت ممكن خاصة ، مشيرا إلى أن انشاء مثل هذه المراكز تعتبر إضافة كبيرة وخدمة متميزة لابناء المحافظة من أصحاب الهمم والحالات المماثلة.