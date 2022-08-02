اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:54 م
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تجاوزت 12 ألف حريق منذ بداية 2022.. زيادة معدل الحرائق فى غابات الأمازون

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:31 م
تجاوزت 12 ألف حريق منذ بداية 2022.. زيادة معدل الحرائق فى غابات الأمازون حرائق -أرشيفية
فاطمة شوقي

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زادت حرائق الغابات في منطقة الأمازون، حيث تم الكشف عن 12906 حريقا منذ بداية العام الجارى، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13٪ مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021.
 
وقال رومولو باتيستا، المتحدث باسم منطقة الأمازون في منظمة السلام الأخضر بالبرازيل: "هذه ليست سوى بداية صيف الأمازون ، الموسم الذي تقل فيه الأمطار والرطوبة ، حيث يتم للأسف إطلاق ممارسات حرق الغابات وحرائق الغابات الإجرامية"، حسبما قالت صحيفة انفوباي الأرجنتينية.
 
وأكد باتيستا أنه بالإضافة إلى تدمير التنوع البيولوجي، فإن الدخان الناتج عن الحرائق يؤثر أيضًا على صحة السكان المحليين، موضحًا أن الأشهر الأكثر تدميراً بالنسبة لحرائق الغابات في منطقة الأمازون عادة ما تكون شهري أغسطس وسبتمبر.
 
وأصدرت منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) صورًا جوية لحرائق الغابات التي شوهدت الأسبوع الماضي خلال رحلة جوية فوق ولاية روندونيا شمال الأمازون.
 
وسجلت البرازيل رقماً قياسياً في إزالة الغابات في النصف الأول من العام ، مع قطع ما يقرب من 4000 كيلومتر مربع ، وهو أعلى رقم قياسي منذ بدأ نظام الكشف عن إزالة الغابات في الوقت الحقيقي (Deter) في تتبعه في عام 2016، ويمثل الرقم زيادة بنسبة 10.6٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
 
ويتعرض الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو ، الذي سيسعى لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر ، لانتقادات متكررة بسبب سياساته البيئية.
 
ويتهمه دعاة حماية البيئة بتشجيع إزالة الغابات من خلال الدفاع عن التعدين والزراعة في الأمازون - حتى في المناطق المحمية ، مثل محميات السكان الأصليين - وإضعاف وكالات الرقابة البيئية.
 
تظهر الأرقام الرسمية أنه منذ توليه منصبه في يناير 2019 ، زاد متوسط ​​إزالة الغابات في منطقة الأمازون بنسبة 75٪ مقارنة بالعقد السابق.

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الحرائق

إزالة الغابات

بولسونارو

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