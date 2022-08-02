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بايدن معلنا عن مقتل أيمن الظواهري : العدالة تحققت وهذا الإرهابى لم يعد موجودا

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:37 ص
بايدن معلنا عن مقتل أيمن الظواهري : العدالة تحققت وهذا الإرهابى لم يعد موجودا بايدن يعلن متقل أيمن الظواهري
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاصيل عملية قتل زعيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري في غارة بكابل.

وقال جو بايدن، خلال كلمة له إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في أفغانستان، موضحا أن أيمن الظواهري شارك في عملية 11 سبتمبر في نيويورك.

وتابع الرئيس الأمريكي أن العدالة تحققت وهذا الإرهابي لم يعد موجودا، موضحا أن أيمن الظواهري تسبب في مقتل العديد من الأمريكيين في هجمات مختلفة.

وقال جو بايدن، إن أيمن الظواهري مسؤول عن عمليات إرهابية استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية.

 


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