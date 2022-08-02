بالأرقام.. تفاصيل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قرى أسوان

تواصل الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، جهود التنمية فى إعمار القرى النائية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية داخل محافظة أسوان، وفى هذا الصدد يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات بالأرقام عن مشروعات حياة كريمة..

نجحت جهود توجيهات الرئيس السيسى بضم قرى 3 مراكز بمحافظة أسوان وهى: "إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة" فى المرحلة الأولى بإجمالى 1106 مشروعات، ثم قرار رئيس الجمهورية بضم قرى مركزى أسوان ودراو.

وأثمرت هذه التوجيهات عن ضم جميع قرى المحافظة لمشروعات حياة كريمة، ووصل إجمالى عدد المشروعات ضمن المبادرة لنحو 2321 مشروعا.

ووصل عدد القرى المدرجة ضمن حياة كريمة نحو 39 وحدة محلية قروية أم، و116 تابعا و380 نجع وكفر وعزبة وتابع.

ولأول مرة تشهد القرى والنجوع والكفور والتوابع فى أسوان مواقع خدمية جديدة تفوق الموجود فى المدن، حيث يتم تنفيذ شبكات ومحطات جديدة ومتطورة بكافة قطاعات المرافق العامة من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء واتصالات وغاز طبيعى وطرق وكبارى، وتبطين الترع والمصارف.