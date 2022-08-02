انتشال جثتى شابين غرقا داخل بيارة صرف صحى فى قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، صباح اليوم الثلاثاء، من انتشال جثتي شابين من بيارة صرف صحي بمركز أبوتشت شمالي قنا.



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع محمد سيد ابراهيم صديق، 25 عاما، ومحمد أحمد إبراهيم، 22 عاما، بعد سقوطهما في بيارة صرف صحي داخل منزل بقرية خوالد أبو شوشة.



تم انتشال الجثتين، ونقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.







