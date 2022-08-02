اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:28 م
أكرم القصاص
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الهند والمالديف تبحثان تطوير الروابط التجارية والاستثمارية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:00 م
الهند والمالديف تبحثان تطوير الروابط التجارية والاستثمارية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
أ ش أ

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بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المالديف إبراهيم محمد صلح تحسين الروابط الاستراتيجية بمجالي التجارة والاستثمار.
 
وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية أن رئيس المالديف وصل إلى الهند أمس الاثنين برافقه وفد رفيع المستوى في زيارة تستمر أربعة أيام، يزور خلالها مدينة "مومباي"، كما يحضر عددا من الأحداث المتعلقة بالتجارة والاستثمار، إلى جانب الارتباطات الرسمية في "دلهي".
 
يشار إلى أن العلاقات بين الهند والمالديف تطورت بشكل ملحوظ منذ عام 2018.

الهند

جزر المالديف

الهند وجزر المالديف

ناريندرا مودى



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