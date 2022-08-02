المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تعتمد نتيجة الدور الثاني للمرحلة الابتدائية

الإسكندرية أسماء على بدر

اعتمدت المنطقة الازهرية بالإسكندرية برئاسة الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للمرحلة الابتدائية.

وذلك بحضور إسماعيل العوامي، القائم بعمل مدير الامتحانات، ومصطفى الباهي مدير التعليم الإبتدائي، وأسامه يونس، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وفاتن عطية، موجه عام رياض الأطفال، والمشرف على التعليم النموذجي.

وفى سياق آخر بحثت المنطقة الازهريه بالإسكندرية مشاكل أولياء الامور المتقدمين لمرحلة الروضه، واستقبلهم رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية لبحث شكواهم.