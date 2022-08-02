المتهم بالاعتداء على فتاة بسلاح أبيض فى رمسيس: سرقت موبايلى وكنت عايز انتقم منها

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل المتهم بتهديد فتاة بسلاح أبيض في منطقة رمسيس باعترافات تفصيلية أمام نيابة الأزبكية، حيث كشف أنه كان يعرف الفتاة منذ فترة طويلة، وأنها قامت باستدراجه إلى أحد الأماكن وقامت بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.

واضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة معه، ان الفتاة قامت بالاتصال به واكدت له استعدادها لإعادة الهاتف المحمول الخاص به له مرة أخرى، موضحا أنه انتباته فكرة الانتقام منها فقرر إحضار سلاح أبيض والاعتداء عليها فى الشارع أمام المارة.

واستكملت المتهم، أنه بالفعل احضر سلاح أبيض "سنجة"، وانتظر الفتاة فى الموعد والمكان المحددان، وبمجرد أن رآها هجم عليها وحاول الاعتداء عليها بالسلاح الأبيض الذى كان بحوزته، إلا أن المارة في الشارع منعوه وتمكنوا من ضبطه وتسليمه لرجال الشرطة.

وكانت نيابة الأزبكية، باشرت التحقيق مع عاطل، وذلك بتهمة قيامه تهديد فتاة بسلاح أبيض فى منطقة رمسيس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة ارسال التحريات حول الواقعة.

البداية كانت برصد مقطع فيديو متداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المتهم و بحوزته سلاح أبيض.

وبالفحص وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه (له معلومات جنائية – مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة) وبحوزته (سلاح أبيض).

وبمناقشته أقر بتوجهه إلى منطقة رمسيس لمقابلة إحدى الفتيات لقيامها بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول، وعند رؤيته لها قام بإشهار السلاح الأبيض لإجبارها على تسليمه الهاتف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة ، التى امرت بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.