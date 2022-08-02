اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:52 م
أكرم القصاص
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الكويت تجدد الشكر لجهود الأشقاء والأصدقاء الشجاعة في تحرير البلاد

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:51 م
الكويت تجدد الشكر لجهود الأشقاء والأصدقاء الشجاعة في تحرير البلاد الكويت
أ ش أ

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أكد مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح عن تجديد دولة الكويت الشكر والامتنان للأشقاء والأصدقاء الذين ساهمت جهودهم ومواقفهم المشرفة الشجاعة في تحرير دولة الكويت واستعادة شرعيتها الدولية وسيادتها وحريتها.


وقال مجلس الوزراء الكويتي - خلال اجتماعه مساء اليوم/الثلاثاء/ بمناسبة حلول الذكرى (32) للغزو العراقي الغاشم على الكويت والتي تصادف اليوم - إن الكويت يستلهم الدروس والعبر للمحافظة على أمن الوطن واستقراره والتكاتف لتعزيز الوحدة الوطنية والمضي قدما لاستكمال مسيرة الآباء والأجداد لبناء حاضر الوطن ومستقبله وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار ودوام العزة والازدهار والرخاء في ظل القيادة السياسية الحكيمة للكويت .


و أشار رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى أهم الأولويات التي تقتضى الاهتمام من الحكومة في العمل من أجل ترجمة التوجهات السامية لأمير الكويت وولي العهد، وبذل الغالي والنفيس لمواجهة التحديات الجسام للقيام بالعمل التنفيذي المأمول لدفع مسيرة التنمية والانطلاق نحو بناء بلدنا الغالي وتعزيز استقراره.


الكويت

الغزو العراقي للكويت

ذكرى الغزو العراقي للكويت

مجلس الوزراء الكويتى



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