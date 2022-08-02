اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 12:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على شخص هاجم فتاة بسلاح أبيض فى منطقة رمسيس

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:57 ص
القبض على شخص هاجم فتاة بسلاح أبيض فى منطقة رمسيس حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص بمنطقة رمسيس بالقاهرة، يحمل سلاح أبيض.
 
 
بالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه (له معلومات جنائية – مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة) وبحوزته (سلاح أبيض) .
 
 
وبمناقشته أقر بتوجهه إلى منطقة رمسيس لمقابلة إحدى الفتيات لقيامها بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول وعند رؤيته لها قام بإشهار السلاح الأبيض لإجبارها على تسليمه الهاتف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

سلاح

رمسيس

ضبط متهم

حوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة