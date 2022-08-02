اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:25 م
أكرم القصاص
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الفلبين: رصد 1059 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور أوميكرون

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:00 م
الفلبين: رصد 1059 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور أوميكرون الفلبين - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الثلاثاء، انه تم رصد 1059 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور أوميكرون وهي "بي إيه 2.12.1" و"بي إيه 5" و"بي إيه 4".
 
ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير، قولها إنه تم تسجيل 1015 حالة إصابة إضافية بسلالة "بي إيه 5" من متحور أوميكرون ، و18 حالة جديدة بسلالة "بي إيه 2.12.1" ، بالإضافة إلى 26 حالة جديدة بسلالة "بي إيه 4".
 
وأشارت هو إلى أنه بعد تسجيل هذه الحالات الجديدة، يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 آلاف و12 حالة من سلالة "بي إيه 5" ، و172 حالة من سلالة "بي إيه 2.12.1"، بالإضافة إلى 97 حالة من سلالة "بي إيه 4" من متحور أوميكرون.

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