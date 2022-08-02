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الصين: ملتزمون بمبدأ عدم المبادرة لاستخدام الأسلحة النووية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:07 م
الصين: ملتزمون بمبدأ عدم المبادرة لاستخدام الأسلحة النووية الجيش الصينى
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس قسم الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية فو تسونج، أن بلاده ملتزمة بمبدأ عدم المبادرة لاستخدام الأسلحة النووية، وأنها متمسكة بالحفاظ على مخزونها من هذه الأسلحة عند الحد الأدنى لضمان حماية أمنها القومى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس قسم الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية، أن الصين لن تكون في أي ظرف من الظروف أول من يستخدم الأسلحة النووية.

وأوضح رئيس قسم الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية أن الصين تحافظ على مخزونها من الأسلحة النووية عند الحد الأدنى لضمان حماية الأمن القومي، وهي ولا تنافس الدول الأخرى في القدرات في هذا المجال.

 


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