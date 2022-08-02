الصحة تضع برنامجا علاجيا لغير المستجيبين لأدوية الفيروسات الكبدية

كتب ـ وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم وضع برنامج لعلاج غير المستجيبين لأدوية الفيروسات الكبدية، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني لمتابعة مرضى تليف الكبد من خلال 72 مركزًا على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تعد تحولاً تاريخيًا في مسار مصر للقضاء على فيروس سي، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة مهدت الطريق أمام ظهور مبادرات أخرى تستهدف صحة المواطن المصري بجميع أعماره، تحقيقًا لأهداف الدولة المتماشية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

يذكر أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جاده نحو القضاء على الفيروسات الكبدية، حيث تم إنشاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية عام 2006، والتي حرصت على اتباع كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية بناءً على أسس قوية من العلم والدراسات العلمية، وفي سبيل الوصول لهدف القضاء على الفيروسات الكبدية، كما تبنت وزارة الصحة والسكان استراتيجية مرنة للتعامل مع الوضع الوبائي لفيروسات الكبد، أدت إلى انخفاض معدلات الإصابة للمستويات المطلوبة في وقت قياسي.