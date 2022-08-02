السيطرة على بقعة سولار بالطريق الإقليمى فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على تسريب بقعة سولار صغيرة نتيجة انحراف سيارة نقل بجانبي الطريق الإقليمي بعد كارتة الصنافين اتجاه العاشر.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة شرطة النجدة، يفيد بتسريب بقعة سولار من سيارة نقل إثر انحرافها على جانبي الطريق، مما أسفر عن حدوث تسريب بقعة صغيرة من السولار على جانبي الطريق الإقليمي بعد كارتة الصنافين اتجاه العاشر.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتبين من الفحص مغادرة السيارة للمكان، وتم التعامل بالمياه والرمال من قبل رجال الحماية مع بقعة السولار والسيطرة عليها وتسير حركة السيارات.