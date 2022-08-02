الرعاية الصحية: الصيدلة الإكلينيكية هامة لدعم وتعزيز تقديم الخدمات للمنتفعين

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فوز فريقي الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى «الكرنك الدولي بالأقصر»، و«مجمع الإسماعيلية الطبي» ضمن مبادرة هيئة الدواء المصرية للرعاية الصيدلية الأولى (ممارسة دوائية متميزة - 100 مشروع تطويري) 2021/2022، وذلك من خلال فوز مشروعيهما بالمركز الثاني والثاني مكرر، ضمن 37 مشروعا مشارك بالمبادرة من 12 قطاعا وهيئة تختص بالشأن الصحي على مستوى الجمهورية.

وأوضح بيان الهيئة: "تأتي مشاركة الهيئة اتساقًا مع رؤيتها لبذل الجهود الجادة والفعالة لتحسين الرعاية الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بشكل عام ولمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل خاص".

وتابع البيان، ارتكز المشروع المشارك من قِبل فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر على «برنامج حوكمة استهلاك مضادات الميكروبات» وفاز هذا المشروع بالمركز الثاني، بينما ارتكز المشروع المشارك من قِبل فريق الصيدلة الإكلينيكية بمجمع الإسماعيلية الطبي على « برنامج الصيدلة الإكلينيكية- رعاية مركزة كبار»، وفاز هذا المشروع بالمركز الثاني مكرر ضمن مبادرة هيئة الدواء المصرية لعام 2021/2022.

فيما مرت المشروعات المشاركة من قِبل هيئة الرعاية الصحية بثلاث مراحل وصولًا لهذا التميز، حيث اجتازت فرق الصيدلة الإكلينيكية كافة المراحل التأهيلية والتدريبية والتطبيقية بتميز، بينما قامت الفريق بتطبيق ومتابعة نتائج ومؤشرات على أرض الواقع، وذلك تحقيقًا لأفضل النتائج والممارسات الصيدلية بشكل عام، والاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات وبرامج الصيدلة الإكلينيكية للرعاية المركزة للكبار بشكل خاص.

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل كافة الجهود المبذولة من قبل الصيادلة المشاركين من خلال مشروعاتهم التي من شأنها الس الخطوات الجادة للهيئة نحو إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية داخل كافة منشآتها الصحية، وتأهيل مقدمي الخدمة الطبية، للتعامل وفق الأدلة الاسترشادية المحدثة والمعايير الدولية بكافة المنشآت التابعة للهيئة، ويضمن مستوى الخدمات الصحية المقدمة بتلك المنشآت، بحيث تكون خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وتقدم طبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، وبما يتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وبجودة عالمية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى دور هيئة الدواء المصرية في دعم التعاون بين مؤسسات الدولة لتعزيز الخدمات والممارسات الصيدلية، وذلك من خلال إشراك كافة القطاعات المعنية بالشأن الصحي ضمن مبادرتها للرعاية الصيدلية الأولى لعام 2021/2022، ومنها المستشفيات التابعة لكل من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مديريات الشئون الصحية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.