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الدوما الروسى: واشنطن تستفز الصين للدخول فى صراع معها

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 07:25 م
الدوما الروسى: واشنطن تستفز الصين للدخول فى صراع معها الدوما -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الشباب أرتيوم ميتيليف، أن الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، تستفز الصين للدخول في صراع معها، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الشباب إن الإدارة الأمريكية غير العقلانية تضغط على كعب أخيل أول اقتصاد في العالم، وتستفز الصين للدخول فى صراع معها بإلقاء الحطب على نار حرب عالمية ثالثة.

 

وأوضح رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الشباب، أن الصينيين لن ينسوا ذلك.


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