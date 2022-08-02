الدولية للطاقة الذرية: ننسق مع روسيا وأوكرانيا لزيارة وفد إلى محطة زابوريجيا

كتب أحمد عرفة

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن الوكالة تنسق مع روسيا وأوكرانيا لزيارة وفد إلى محطة زابوروجيا للطاقة الكهروذرية الخاضعة للجيش الروسي جنوب أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوضع صعب للغاية فالذهاب إلى هناك صعب للغاية لأنه يتطلب تفهم وتعاون عدد من الأطراف.

وتابع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بالطبع هذه أوكرانيا، وفي الوقت نفسه تحتل روسيا محطة الطاقة النووية، ولا بد لي من مناقشة الزيارة مع الجميع، خاصة مع من يسيطرون على المحطة، ونحاول تنسيق كل هذا، خاصة مع روسيا وأوكرانيا.