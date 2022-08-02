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الدفاع الروسية: قوات كييف تطلق النار على حافلة تقل مدنيين

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:55 م
الدفاع الروسية: قوات كييف تطلق النار على حافلة تقل مدنيين الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إطلاق قوات كييف النار على حافلة تقل مدنيين كانوا في طريقهم إلى مناطق تسيطر عليها كييف، لاتهام الجيش الروسي، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إنه في منطقة خيرسون، أقدم النازيون على استفزاز دموي جديد قرب منطقة دولغوف، حيث أطلقوا النار على حافلة تقل مدنيين كانوا يغادرون إلى الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن الصور ومقاطع الفيديو الملفقة لإطلاق النار العشوائي على المدنيين الأوكرانيين من قبل الجيش الروسي، فبركها موظفون في مركز المعلومات في أوكرانيا، موضحا أن مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث السلطات الأوكرانية لمصير مواطنيها و"التجاهل المطلق لجميع قواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولى.


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