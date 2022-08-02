اليوم السابع
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الخارجية الروسية: لا نحمل استفزازات إلى آسيا.. ولسنا مثل بيلوسى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:28 م
الخارجية الروسية: لا نحمل استفزازات إلى آسيا.. ولسنا مثل بيلوسى المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
وكالات

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية سيرجي لافروف، لا يحمل إلى آسيا الاستفزازات، مثل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، ولكنه يسعى إلى التعاون.


وأشارت زاخاروفا - في تصريحات - إلى أن "طائرة لافروف تقلع نحو آسيا خلال زيارته إلى ميانمار، والمشاركة في أحداث بين روسيا وآسيان في كمبوديا".


وتحظى جولة بيلوسي الآسيوية، التي تشمل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، باهتمام عالمي متزايد بسبب تقارير عن خطط لزيارة تايوان، وإذا تمت الزيارة إلى الجزيرة الصينية على الرغم من احتجاجات بكين، فستكون أول زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكي منذ عام 1997.


روسيا

ماريا زاخاروفا

تايوان

نانسي بيلوسي

الصين

تايوان والصين



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