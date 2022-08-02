الجنايات بـ"حيثيات كتائب حلوان": الإخوان ضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن

كتب إيهاب المهندس

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام لـ 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ 56 آخرين، وبالمشدد 15 سنة لـ 52 متهما، وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ 34 آخرين، وبراءة 43 متهما في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

وخلال الحيثيات التى أودعتها المحكمة تحدثت عن نشئة جماعة الإخوان ووقالت عن سعيهم نحو الحكم أن الجماعة سعت للسيطرة على مقاليد الحكم وذلك بإضعاف عمل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتكدير الأمن والسلم العام للبلاد، واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، غير عابئين بما يمكن أن يُخلفه ذلك من أضرارٍ قد تصيب كبد الوطن.

وتابعت: الإخوان ضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجوا ضَلالات ودِعايات، انخدع بها الكثيرين، أغروهم بها وفتنوهم، فدعا لها من دعا من غير علم ولا بصيرة، فتن ومصائب انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر حتى ظنوا أنها الحقائق.