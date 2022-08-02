الجارديان: السفير الصيني في لندن يحذر نواب بريطانيا من "عواقب وخيمة" إذا زاروا تايوان

كتب أحمد عرفة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السفير الصيني في لندن يحذر نواب بريطانيا من "عواقب وخيمة" إذا زاروا تايوان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق علق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.

من جانبها قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي: زيارة وفدنا لتايوان تفي بالتزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان.