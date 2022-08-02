"التمريض" تنعى عضو هيئة تمريض بمستشفى بنها التعليمى توفيت أثناء أداء عملها

كتبت آية دعبس

نعى مجلس نقابة التمريض ، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، فني التمريض هيام فوزي ياسين، بمستشفى بنها التعليمي، والتابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكانت الفقيدة هيام فوزي ياسين، فني التمريض في مستشفى بنها التعليمي، قد توفيت، أثناء أداء عملها، نتيجة تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

من ناحية أخرى، كانت قد حذرت النقابة العامة للتمريض، من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة وغير مصرح لها قبول وتدريس أى مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافتة إلى أن النقابة غير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنه ورد للنقابة العديد من الشكاوى نتيجة لتعرض المواطنين لحالات نصب من أكاديميات التمريض الخاصة الوهمية بعد حصولهم على شهادات وغير معتمدة وغير موثقة، لافتة إلى أن تلك الكيانات ليس لها قيد بالنقابة وغير معتمدة وغير مصرح لها بالعمل فى هذا المجال.