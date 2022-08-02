التحقيقات: المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة فى رمسيس مسجل وحاول تهديدها لاسترجاع هاتفه

كتب عبد الله محمود

كشفت التحقيقات الاولية للنيابة العامة حول واقعة ضبط عاطل بحوزته سلاح أبيض فى منطقة رمسيس حاول الاعتداء به على فتاة أمام المارة في الشارع ، أن المتهم قصد ترهيب الفتاة المعتدى عليها، وذلك على خلفية قيام الفتاة باستدراجه ومغافلته وسرقة هاتفه المحمول، حيث وجه المتهم للفتاة تهمة سرقة هاتفه الجوال وأنه كان يحاول استرجاعه بتحويلها بالسلاح المضبوط فى الواقعة.

وكانت نيابة الازبكية، باشرت التحقيق مع عاطل، وذلك بتهمة قيامه تهديد فتاة بسلاح أبيض فى منطقة رمسيس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة ارسال التحريات حول الواقعة.

البداية كانت برصد مقطع فيديو متداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المتهم و بحوزته سلاح أبيض.

وبالفحص وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه (له معلومات جنائية – مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة) وبحوزته (سلاح أبيض).

وبمناقشته أقر بتوجهه إلى منطقة رمسيس لمقابلة إحدى الفتيات لقيامها بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول، وعند رؤيته لها قام بإشهار السلاح الأبيض لإجبارها على تسليمه الهاتف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة ، التى امرت بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.