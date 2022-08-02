البيت الأبيض: لن ننخرط بالاستعراض العسكري كما تفعل الصين

كتب أحمد عرفة

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت مرارا عدم دعمها لاستقلال تايوان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي لا تستدعي الرد الصيني المتشدد، وأضاف، لن ننخرط بالاستعراض العسكري كما تفعل الصين.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى إلى تايوان ليست انتهاكاً لسيادة الصين.

وعلق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.