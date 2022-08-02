اليوم السابع
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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "البشاير" بقيمة 7.7 مليون جنيه

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:00 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "البشاير" بقيمة 7.7 مليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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كشف التقرير اليومي للبورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة البشاير للصناعات الغذائية بحجم تداول 76.5 ألف سهم بقيمة 7.65 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على شركة انتيا مصر لصناعة لمبات الليد بحجم تداول 2.53 مليون سهم بقيمة 2.53 مليون جنيه.
 
وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.8 مليون سهم بقيمة 13.7 مليون جنيه لعدد 53 عملية.
 
وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.750 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 343.8 مليون ورقة مالية بقيمة 997.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.02%، والعرب على 3.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.72%. 
 
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.4 مليون جنيه، 300.2 ألف جنيه، 12 مليون جنيه، 360.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.1 مليون جنيه، 355 مليون جنيه، على التوالي.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 9442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 1728 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 11622 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3816 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2725 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3497 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.

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