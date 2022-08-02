اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا يدعمون مستشفيات فلسطين بـ15.6 مليون يورو

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:28 م
الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا يدعمون مستشفيات فلسطين بـ15.6 مليون يورو قادة الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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 أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم وفنلندا وإيطاليا مساهمة قدرها 15.678 مليون يورو لفلسطين، لدعم دفع التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
 
وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الايطالية (أكي) - أنه سيتم تمويل هذه المساهمة من قبل الاتحاد بمقدار 13 مليون يورو، وحكومة فنلندا 1.678 مليون يورو، وحكومة إيطاليا مليون يورو.
 
وسيساعد الدعم المقدم لمستشفيات القدس الشرقية، والذي يتم توفيره من خلال السلطة الفلسطينية، المستشفيات على توفير الخدمات المطلوبة للمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
 
ومنذ عام 2012، دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه السلطة الفلسطينية بمساهمات منتظمة لتغطية التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، حيث بلغت تلك المساهمات أكثر من 141 مليون يورو. 
 
وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو "من خلال دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اليوم، نعيد تأكيد التزامنا بالحفاظ على الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة لجميع الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة".
 

الاتحاد الأوروبى

فنلندا

ايطاليا

فلسطين

مستشفيات القدس



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