اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:35 م
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إيناس قاسم قائمًا بأعمال عميد كلية التمريض جامعة المنوفية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 03:55 م
إيناس قاسم قائمًا بأعمال عميد كلية التمريض جامعة المنوفية تكليف الدكتورة إيناس قاسم عميدًا لتمريض المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصدر الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية قرارًا بتجديد تكليف الدكتورة إيناس قاسم الأستاذ بقسم تمريض صحة الأم وحديثى الولادة بكلية التمريض للقيام بأعمال عميد الكلية.
 
وأصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قرارا بتكليف الدكتورة ندية القاضى وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب للقيام بعمل عميد كلية الإعلام، وإعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمى كلية الصيدلة للعام الجامعى 2022/2021.
 
وأعلنت الدكتور داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب الذين حصلوا على تقدير امتياز بلغ 95 وحصل 262 على جيد جدًا، كما إعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة التراكمى للعام الجامعى 2022/2021، وأعلنت الدكتور هيام عياد عميد الكلية أن نسبة النجاح بشعبة المختبرات بلغت 100%، وبشعبة الأجهزة 100%، بينما بلغت 67% بشعبة الأشعة.

 


جامعة المنوفية

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كلية التمريض

تمريض المنوفية

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