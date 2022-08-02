إيناس قاسم قائمًا بأعمال عميد كلية التمريض جامعة المنوفية

وأعلنت الدكتور داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب الذين حصلوا على تقدير امتياز بلغ 95 وحصل 262 على جيد جدًا، كما إعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة التراكمى للعام الجامعى 2022/2021، وأعلنت الدكتور هيام عياد عميد الكلية أن نسبة النجاح بشعبة المختبرات بلغت 100%، وبشعبة الأجهزة 100%، بينما بلغت 67% بشعبة الأشعة.