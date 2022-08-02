اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:11 م
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إصلاح كابلات الإنترنت بتوشكى بمركز نصر النوبة فى أسوان

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:16 م
إصلاح كابلات الإنترنت بتوشكى بمركز نصر النوبة فى أسوان إصلاح كابلات الإنترنت بأسوان
أسوان -صلاح المسن

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تجرى فرق الصيانة أعمال إصلاح كابلات الإنترنت بقري الوحدة المحلية لقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة، بعد أن تعرضت عدد من  الخطوط للقطع جراء تنفيذ بعض المشروعات. 
 
واستجابة لشكاوي المواطنين، قامت الوحدة المحلية لقروي أبو سمبل،  بالتواصل مع الشركة المصرية للاتصالات" منطقه دراو" وعرض شكاوى المواطنين من انقطاع خدمة التليفون الارضى والإنترنت المنزلى بقرية توشكى شوارع 27 و25 و23 و21 و19، التابعة للوحدة المحلية لقروى أبوسمبل بسبب بعض المشروعات الجارى تنفيذها، وتم اليوم حضور فني إصلاح أعطال كابلات الإنترنت والمقاول المتسبب في الأعطال تم الاتفاق على صيانه وإصلاح الأعطال غدًا وسوف يتم الانتهاء  تباعا من باقي القرى الوحده بالقرى.

 


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