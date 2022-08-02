إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة سوزوكي مع أخرى ربع نقل بطريق "بلببس- العاشر"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل، علي طريق بلبيس _العاشر، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور متعددة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.