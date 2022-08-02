اليوم السابع
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إحالة بائع للمفتى بتهمة قتل صديقة زوجته بأوسيم.. والنطق بالحكم 3 سبتمبر

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:32 م
إحالة بائع للمفتى بتهمة قتل صديقة زوجته بأوسيم.. والنطق بالحكم 3 سبتمبر محكمة _أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، أوراق بائع متجول إلى المفتى، لاتهامه بقتل صديقة زوجته وهتك عرضها، والشروع في قتل زوجته بمنطقة أوسيم إلى المفتي، وتحديد جلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

 

كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم استدرج صديقة زوجته تدعي عبير.ج، إلى منزله عن طريق زوجته حيث هتك عرضها بعدما ضربها وعذبها، ثم ضربها بعصا خشبية وماسورة حديد، وقص شعرها واستمر بالتعدي عليها ضربا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

 

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم حجز زوجته حتى لا تفشي أمره، وذلك لمدة 30 يوما، كما منع الطعام والشراب عنها، وكذلك قص شعرها وهددها بسلاح أبيض سكين.


الجنايات

جرائم القتل

امن الجيزة

مباحث الجيزة



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