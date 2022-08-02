إحالة أوراق عاطل قتل سائقا لسرقة توك توك فى الشرقية للمفتى

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها منذ قليل، بإحالة أوراق عاطل لإدانته فى القضية رقم 2943 جنايات مشتول السوق لسنة 2022، مقتل سائق توك لسرقته، لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 3 من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، لحين عودة الدعوى من فضيلة المفتى.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، وعضوية المستشارين بهاء عطية، ومحمد شوك، ومحمود منصور، وأمانة سر تامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية لشهر مارس المنصرم من العام الحالى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود اشارة مستشفى مشتول السوق، بوصول "محمد ز" 35 عاما سائق توك توك مصابا بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثرا بإصابته.

وتبين من التحريات من أقوال الشاهد الأول شقيق المجنى عليه، أنه تلقى اتصالا من أحد الأشخاص يخبره بوجود شقيقه مصابا، ملقى على الأرض بجوار مركبة التوك توك الخاص به، بدائرة مشتول السوق، فتوجه للمكان وقام بنقله للمستشفي، وبالانتقال لمكان الواقعة تم العثور على مركبة التوك توك الخاص بالمجنى عليه بدائرة المركز وبه آثار دماء وبجواره سلاح أبيض "سكين" - قطعة حجرية عليهما آثار دماء.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة " محمد ع " 27 عاما "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس،وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بقيامه باستدراج المجنى عليه وحال سيرهما بدائرة المركز، قام بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته بجرح بالرقبة ولدى مقاومة المجنى عليه قام بالتعدى عليه بقطعة حجرية واستولى على (مبلغ مالى - قارئ كارت ميمورى) ولاذ بالهرب، وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه- قارئ كارت الميمورى) وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.