أسوشيتدبرس: توقعات بزيارة بيلوسى لتايوان رغم تحذيرات الصين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى غادرت ماليزيا الثلاثاء، وكان من المتوقع أن تزور تايوان، لتزداد التوترات مع بكين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة التي تحمل بيلوسى والوفد المرافق لها من أعضاء الكونجرس قد غادرت قاعدة جوية ماليزية بعد توقف لفترة قصيرة شملت تنال الغذاء مع رئيس وزراء ماليزيا أسماعيل صبرى يعقوب، بحسب ما قال مسئول مطلع على الأمر. وتقوم بيلوسى بجولة اسيوية هذا الأسابيع يتم مراقبتها عن كثب لمعرفة ما إذا كانت ستتحدى تحذيرات ا لصين بزيارة تايوان.

ولم يتضح أين ستتوجه بيلوسى بعد مغادرة ماليزيا، بحسب الوكالة، إلا أن إعلام محلى فى تايوان أشار إلى أنها ستصل مساء الثلاثاء، لتصبح أرفع مسئول أمريكى منتخب بزور الجزيرة منذ أكثر من 25 عاما.

وعزز مطار تاويوان الدولي في تايوان إجراءاته الأمنية اليوم الثلاثاء، بعد تلقيه تهديدا بوجود قنبلة، وسط أنباء عن زيارة وشيكة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

ونقلت صحيفة فوكس تايوان المحلية عن مكتب شرطة الطيران القول إنه "كلف فريقا خاصا بتشديد أمن المطار وضمان سلامة الطيران، في أعقاب تهديد بوضع ثلاث عبوات ناسفة في المطار".

وتلقت شركة مطار تاويوان، التي تدير المطار، صباح اليوم خبر التهديد لكن حتى الآن لم يتم العثور على أي شيء مريب في المبنى، حسبما ذكرت الشرطة التايوانية.

وقال مكتب الشرطة إن التقرير أحيل إلى النيابة لمزيد من التحقيق ويأتي وسط تقارير تفيد بأن بيلوسي من المقرر أن تصل في وقت متأخر من اليوم في زيارة قصيرة لتايوان تشمل اجتماعا مع الرئيسة تساي إنج وين في اليوم التالي.