أستاذ بجامعة الإسكندرية يؤسس أول معمل لعلاج السرطان بالخلايا الجذعية

قال الدكتور أحمد سلطان، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزئية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية والأستاذ المنتسب بجامعة جورج تاون ومركز المباردى للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس الفريق البحثى لوحدة الأبحاث البيولوجية السرطانية والخلايا الجذعية، أنه كون الفريق البحثى بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010 وقرر تأسيس فريق بحثى متنوع من الباحثين وتنمية مهاراتهم البحثية، حتى تمكن من تشكيل فريق كامل منهم أطباء وصيادلة ومتخصصين فى الكيمياء الحيوية لإجراء أبحاث فى مجال السرطان بأنواعه.

وأضاف أن الفريق استطاع أن يصل لنتائج مبهرة فأصبح اول معمل للعلاج غير التقليدى لعلاج السرطان باستخدام الخلايا الجذعية السرطانية والعلاج الموجه الشخصى، مؤخرا أن الفريق يتكون حاليا من 42 باحثا من مختلف التخصصات.

وأوضح أن الأبحاث تعتمد على تقنيات جديدة فى علاج السرطان بدلا من العلاج التقليدى وهو الكيماوى أو الإشعاعى واستبداله بالعلاج الشخصى الموجه باستخدام التقنيات لمحاربة الخلايا الخطيرة التى تسبب انتشاره.

وأضاف أن المعمل مهمته إصدار تقارير للأطباء بعد أخذ عينات من دم المريض لمعرفة تفاصيل الإصابة، وبالتالى كمية ونوع العلاج المناسب له حتى لا يأخذ المريض جرعات علاج كبيرة تقضى على الجهاز المناعى له، وتتسبب فى الوفاة لبعض الحالات، موضحا أن مرحلة التطبيق تحتاج إلى موافقات وذلك بعد اعتماد المعمل وهو سيحدث طفرة فى علاج السرطان.