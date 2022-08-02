اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أستاذ بجامعة الإسكندرية يؤسس أول معمل لعلاج السرطان بالخلايا الجذعية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 12:30 ص
أستاذ بجامعة الإسكندرية يؤسس أول معمل لعلاج السرطان بالخلايا الجذعية الدكتور أحمد سلطان أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزئية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد سلطان، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزئية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية والأستاذ المنتسب بجامعة جورج تاون ومركز المباردى للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس الفريق البحثى لوحدة الأبحاث البيولوجية السرطانية والخلايا الجذعية، أنه كون الفريق البحثى بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010 وقرر تأسيس فريق بحثى متنوع من الباحثين وتنمية مهاراتهم البحثية، حتى تمكن من تشكيل فريق كامل منهم أطباء وصيادلة ومتخصصين فى الكيمياء الحيوية لإجراء أبحاث فى مجال السرطان بأنواعه.

 

وأضاف أن الفريق استطاع أن يصل لنتائج مبهرة فأصبح اول معمل للعلاج غير التقليدى لعلاج السرطان باستخدام الخلايا الجذعية السرطانية والعلاج الموجه الشخصى، مؤخرا أن الفريق يتكون حاليا من 42 باحثا من مختلف التخصصات.

 

وأوضح أن الأبحاث تعتمد على تقنيات جديدة فى علاج السرطان بدلا من العلاج التقليدى وهو الكيماوى أو الإشعاعى واستبداله بالعلاج الشخصى الموجه باستخدام التقنيات لمحاربة الخلايا الخطيرة التى تسبب انتشاره.

 

وأضاف أن المعمل مهمته إصدار تقارير للأطباء بعد أخذ عينات من دم المريض لمعرفة تفاصيل الإصابة، وبالتالى كمية ونوع العلاج المناسب له حتى لا يأخذ المريض جرعات علاج كبيرة تقضى على الجهاز المناعى له، وتتسبب فى الوفاة لبعض الحالات، موضحا أن مرحلة التطبيق تحتاج إلى موافقات وذلك بعد اعتماد المعمل وهو سيحدث طفرة فى علاج السرطان.

 


الخلايا الجذعية

علاج السرطان

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه



الموضوعات المتعلقة

أمل جديد.. شفاء شخص رابع من مرض الإيدز بعد تلقيه علاجا بالخلايا الجذعية

الجمعة، 29 يوليه 2022 10:51 ص

أستاذ باطنة: عملية زرع الخلايا الجذعية ما زالت تجارب ولا يمكن الجزم بالشفاء التام

الإثنين، 27 يونيو 2022 05:05 م

اليوم السابع ينفرد بأول حوار للطبيب المعالج لأول سيدة بالعالم يتم شفاؤها من الإيدز.. الدكتور مارشال جليسبى: تم العلاج باستخدام خلايا جذعية من "دم الحبل السرى".. وأعمل على أبحاث الإيدز منذ 25 عاماً

الجمعة، 22 أبريل 2022 08:30 ص

باحثون صينيون ينجحون فى تحويل خلايا جسدية بشرية إلى خلايا جذعية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:32 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة