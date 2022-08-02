"أخيرًا خلصنا".. ورشة عمل "شباب ورياضة" الأقصر لطلبة الثانوية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقص، أنه تم تنظيم فعاليات ورشة عمل "أخيراً خلصنا" تساهم فى دعم الشباب المقبلين على التنسيق فى الثانوية العامة عقب إعلان النتائج بالفترة المقبلة لاختيار كلياتهم.

ويضيف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه نظمت فعاليات ورشة العمل الإدارة المركزية المشروعات وتدريب الشباب، حيث تم تنفيذ ورشة العمل لتساهم في مساعدة الشباب مجالات جديدة تساعدهم في اختيار الكليات بعنوان "أخيراً خلصنا".

وقال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تم تنظيم الورشة لكل الشباب من طلبة الثانوية الذين ينتظرون النتيجة ومن بعدها التنسيق، وتم خلالها التعرف على تركات تفيد في اختيار مجالات جديدة تساعد في اختيار الكليات، ويحقق من خلالها الطلبة أهدافهم داخل مركز شباب طيبة بالعوامية.

ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2022، أصبحت حديث الساعة ومحل تساؤل الأسر والعائلات عن موعد إعلان النتيجة، مما دفع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للرد على أولياء الأمور بشأن مواعيد إعلان نتيجة الثانوية العامة، مؤكدا إن النتيجة سوف تعلن فى المواعيد التى تم تحديدها سابقا أى فى الأسبوع الأول من أغسطس الجارى، متابعا: ستعلن قبل 8 أغسطس الجارى.

وتابع وزير التربية والتعليم: الوزارة لم تغير المواعيد التى تم الإعلان عنها منذ البداية، وليس هناك تأخير من الأساس، حيث طالب الوزير من أولياء الأمور بالاستماع بدقة لما تعلنه الوزارة.