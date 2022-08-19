207 طلاب وطالبات يسجلون رغباتهم بالمرحلة الثانية بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة استقبلت منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس الموافق 18أغسطس طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة، معلناً عن استقبال 207طالب وطالبة خلال اليوم الأول حيث قامت الجامعة بتوفير ثلاث قاعات للحاسب الآلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني بسعة 40 جهاز، إلى جانب معمل خاص لذوى الهمم وذلك لاستقلال الطلاب يومياً خلال فترة التنسيق للمرحلة الثانية والذى يستمر حتى يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس، بمعامل مركز تطوير التعليم ومبنى الأنشطة الطلابية.

وأشار الدكتور ناصر مندور، إلى أن الجامعة وفرت إداريين ومهندسين مؤهلين لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم، وتقديم المعلومات حول طرق التسجيل على الموقع، وقواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب لرغباته حسب البعد الجغرافي .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية 246درجة فأكثر بنسبة 60% للشعبة العلمية و 238درجة فأكثر للشعبة الأدبية بنسبة 58.05 % وأن العمل داخل مكتب التنسيق الفرعى بالجامعة يستمر على مدار خمسة أيام متتالية .

وأضاف الدكتور محمد غنيم أنه نظراً للإقبال الشديد من قبل الطلاب وأولياء أمورهم تم اليوم الجمعة بدأ العمل بالمكتب من الثامنه والنصف وحتى الثالثة عصراً ، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية حرصاً على سلامة الطلاب .

تتم الأعمال بمكتب التنسيق الفرعى بالجامعة بإشراف عام الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم مدير مكتب التنسيق الفرعى بالجامعة ومسئول التنسيق اليدوى الدكتور أحمد يحيى والدكتور تامر شوقى مسئول التنسيق الإلكتروني بالتنسيق مع إدارات الجامعة بإشراف عام السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة، مركز تطوير التعليم وشبكة المعلومات، الإدارة العامة لرعاية الشباب ، شئون الطلاب المركزية ،الإدارة الطبية ، إدارة الأمن ، إدارة إعلام الجامعة.



جانب من تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة



جانب من تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة



جانب من تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة



جانب من تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة



جانب من تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة



جانب من تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة



جانب من تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة