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تنسيق المرحلة الثانية 2022.. ننشر رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات

الجمعة، 19 أغسطس 2022 09:36 ص
تنسيق المرحلة الثانية 2022.. ننشر رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات تنسيق - صورة أرشيفية
كتب محمد صبحى

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ينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الثانية للتنسيق التى بدأت أمس الخميس، وتستمر حتى يوم الاثنين 22 أغسطس الجارى لاستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة .

http://www.tansik.egypt.gov.eg/

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق أعلن أن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات على موقع التنسيق الالكترونى بلغ 7 آلاف طالب حتى صباح أمس الخميس.

 

وانطلقت أمس الخميس المرحلة الثانية للتنسيق بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، وتستمر حتى يوم الإثنين 22 أغسطس، وتستقبل 269 ألفا و2 طالب، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بنسبة مئوية 60%، وللشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%.

 

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، أعلن أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية فى المرحلة الثانية لطب البيطرى والتمريض والعلوم الزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، وألسن وآثار وإعلام وباقى الكليات النظرية.

 

وأضاف وزير التعليم العالى: "أما بالنسبة لشعبة الرياضيات فهناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية الحاسبات والمعلومات فنون جميلة عمارة والجامعات التكنولوجية والاقتصاد والألسن والإعلام والآثار، والفنون التطبيقية وباقى الكليات الاقتصادية التى تقبلهم".

 

وتابع: "أما الشعبة الأدبية فهناك أماكن شاغرة فى كليات التربية والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية".


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