يضم أكثر من 330 حجر.. اكتشاف أحد أكبر مجمعات الأحجار المتراصة بالعالم فى إسبانيا

كتبت : شيماء عبد المنعم

اكتشف علماء الآثار أكثر من 500 حجر قائم على أرض كانت مخصصة لزراعة الأفوكادو فى جنوب إسبانيا ، وفقًا للتقارير، ويعتقد الخبراء أنه أحد أكبر مجمعات الأحجار المتراصة فى العالم.

وحسب ما نشر موقع independent تم اكتشاف الحجارة القائمة على قطعة أرض تمتد على مساحة 600 هكتار فى هويلفا بإسبانيا، وسعى علماء الآثار للحصول على إذن من السلطات الإسبانية لمسح الأرض لأنهم يعتقدون أن لها أهمية تاريخية، هذه هى الطريقة التى اكتشفوا بها المجمع الضخم من الأحجار المتراصة.

وحسب التقرير قال خوسيه أنطونيو ليناريس الباحث في جامعة هويلفا وأحد مديرى المشروع الثلاثة قوله، "هذه أكبر مجموعة من الأحجار الثابتة وأكثرها تنوعًا مجمعة معًا فى شبه الجزيرة الأيبيرية".

يعتقد الخبراء أن الأحجار الثابتة في موقع La Torre-La Janera فى ولبة أقيمت في وقت ما خلال الألفية السادسة أو الخامسة قبل الميلاد، ولقد أثار اكتشاف مجمع الأحجار المتراصة فى إسبانيا بالفعل سحرًا للمسافرين ومحبى الطبيعة، بعض أكبر الأحجار المتراصة فى العالم تشمل El Capitan فى الولايات المتحدة، و Uluru فى أستراليا، و Zuma Rockفى نيجيريا وغيرها.

وفى الوقت نفسه، يحتوى موقع Carnac megalithic فى فرنسا على حوالى 3000 حجر قائم، أحجار كارناك عبارة عن مجموعة كثيفة بشكل استثنائي من المواقع الموجودة بالقرب من الساحل الجنوبي لبريتانى فى شمال غرب فرنسا وتتألف من محاذاة حجرية (صفوف) ومقابر حجرية وتلال دفن.

في مدينة هويلفا الإسبانية، وجد علماء الآثار عددًا كبيرًا من الأنواع المختلفة من المغليث، بما في ذلك الحجارة القائمة، والدولمينات، والتلال، والصناديق الحجرية التى تشبه التابوت والتى تسمى الصناديق، والمرفقات ويتراوح ارتفاع هذه الأحجار بين متر و3 أمتار.