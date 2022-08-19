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وكيل وزارة الأوقاف يتفقد سير العمل بمقرأة مسجد عبد الفتاح الحسينى بميدان الجيزة

الجمعة، 19 أغسطس 2022 06:00 م
وكيل وزارة الأوقاف يتفقد سير العمل بمقرأة مسجد عبد الفتاح الحسينى بميدان الجيزة مقرئة داخل مسجد
كتب: على عبدالرحمن

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فى زيارة تفقدية لمقارئ الجمهور، وهى من الأنشطة المستحدثة فى وزارة الأوقاف، والتى تلقى إعجابًا واسعا من جمهور المساجد، التقى الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة بجمهور مقرأة مسجد عبد الفتاح الحسينى بميدان الجيزة وشاركهم التلاوة وقدم لها، واستمع إلى بعض التلاوات وسط إشادة من جمهور المسجد بإقامة مقراة الجمهور وابتدأت التلاوة من أول سورة النجم.

 

وأطلقت وزارة الأوقاف خطة دعوية مكبرة، فور عودة العمل بالمساجد لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، من خلال عدد من البرامج والمشروعات الدعوية وعلى رأسها عودة المقارئ القرآنية ولأول مرة فتحها للمصلين ورواد المساجد، وتعد المقارئ القرآنية مركزًا للتدريب على قراءة القرآن الكريم مجودًا ، ويقوم بالقراءة فيها نخبة من القراء والأئمة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل ، الذين يمتازون بحسن الصوت، والأداء المنضبط.

 

وأطلقت الوزارة البرنامج الصيفى للأطفال "حق الطفل"، فى شهر يونيو الماضى، ووصل إجمالى ما تم اعتماده من المساجد التى يؤدى بها النشاط 5189 مسجدًا، وجار الاستمرار فى اعتماد العديد من المساجد المشاركة فى فعاليات البرنامج الصيفي، مع مراعاة التغطية الجغرافية على مستوى جميع مناطق الجمهورية .

 

المقارئ
المقارئ

 

مقرائة
مقرائة

 

مقرئة داخل مسجد
مقرئة داخل مسجد

 

أئمة المسجد
 جانب من الحضور فى المقرئة 

البرنامج الصيفى للطفل

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