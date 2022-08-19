وفاة شاب لتعاطيه مواد مخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، بلاغا بالعثور على جثمان شاب، بمنطقة داير الناحية بمدينة دسوق، متوفى أثناء تعاطيه المواد المخدرة ليجري الإنتقال علي الفور لفحص البلاغ، وكشف تفاصيلها وملابساتها بشكل كامل، ليجري بعدها نقل الجثمان عن طريق سيارات الإسعاف و قوة شرطية إلى مشرحة مستشفي دسوق العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، لـ “ دسوق وفوه ومطوبس” بورود بلاغ لمباحث قسم شرطة دسوق، يفيد بالعثور علي جثمان شاب، بمنطقة دائر الناحة بمدينة دسوق ليتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات وفاة الشاب.

بإنتقال الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ والفحص تبين أن الجثمان ل" أ . م . أ . أ" عمره 39 سنة ، مقيم بمنطقة داير الناحية بمدينة دسوق، وبسؤال أهليته أكدوا بأنه يقوم بتعاطي المواد المخدرة، لتؤكد التحريات الأولية صحة أقوال أهلية الشاب، ليجري تحرير محضر بذلك بقسم شرطة دسوق، فيما جري نقل جثمان الشاب إلي مشرحة مستشفي دسوق العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما أمرت جهات التحقيق بدسوق، بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي علي الجثمان لتحديد سبب وكيفية الوفاة وكذلك طلب تحريات المباحث النهائية عن الواقعة وملابساتها.