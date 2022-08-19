اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 02:13 م
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مصرع شاب صدمته سيارة بمركز منيا القمح فى الشرقية

الجمعة، 19 أغسطس 2022 01:43 م
مصرع شاب صدمته سيارة بمركز منيا القمح فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى شاب بمحافظة الشرقية، مصرعه اليوم، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به بمنطقة الفدان أمام محطة الوقود بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وتوفى فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزى تحت تصرف النيابة.

 

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجسمى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول "أشرف م م" 18 عاما مقيم دائرة مركز منيا القمح جثة هامدة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

 

تبين من التحريات الأولية اصطدام سيارة بالشاب أمام أرض الفدان بالقرب من محطة الوقود وتوفي متاثرا بإصابته، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن  وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


الشرقية

مستشفى منيا القمح

نيابة منيا القمح

مصرع شاب

منطقة أرض الفدان



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